Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Ницца» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом.Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в сером цвете.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес15 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки1220 мм
- Вес упаковки17.10 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет