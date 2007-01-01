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Ницца журнальный столик из искусственного ротанга, серый - фото 1Ницца журнальный столик из искусственного ротанга, серый - фото 2Ницца журнальный столик из искусственного ротанга, серый - фото 3
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Ницца журнальный столик из искусственного ротанга, серый

Артикул: CH-077-070
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Ницца» используется как в комплекте, так и в качестве отдельного предмета для сада, открытой террасы или балкона.Каркас столика изготовлен из алюминия, вручную оплетенного круглым искусственным ротангом.Столешница из закаленного стекла толщиной 5 мм. Благодаря износостойким материалам, стол пригоден для использования на улице при любой погоде и не требует специальных условий хранения.Плетеный столик представлен в сером цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес15 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки1220 мм
  • Вес упаковки17.10 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Ницца журнальный столик из искусственного ротанга, серый
Ницца журнальный столик из искусственного ротанга, серый
39 690
В корзине

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