Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас "Лидер 3", серебро
10 оценок
3 790
Каркас "Лидер 3", серебро - фото 1Каркас "Лидер 3", серебро - фото 2Каркас "Лидер 3", серебро - фото 3Каркас "Лидер 3", серебро - фото 4

Каркас "Лидер 3", серебро

Артикул: CH-083-378
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1500 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Диаметр столешницымм Ценаруб
1040х920 1200 3690
1220х950 1500 3790
1320х1140 1800
 3990

Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Каркас "Лидер 3", серебро
Каркас "Лидер 3", серебро
от 3 790
В корзине

