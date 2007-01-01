Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас "Лидер 3", золотой
8 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Каркас "Лидер 3", золотой - фото 1Каркас "Лидер 3", золотой - фото 2Каркас "Лидер 3", золотой - фото 3Каркас "Лидер 3", золотой - фото 4

Каркас "Лидер 3", золотой

Артикул: CH-083-377
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1500 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1092EM, хром
Фотография товара Подстолье 1092EM, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Фотография товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1500 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Диаметр столешницымм Ценаруб
1040х920 1200 3690
1220х950 1500 3790
1320х1140 1800
 3990

Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, вишня

31
В наличии 18 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро

37
Фотография товара Слэб Emilie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Emilie, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990

Слэб Emilie

5
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски

9
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница компактная Helsinki оранжево-коричневая 120*80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki оранжево-коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki оранжево-коричневая 120*80

7
В наличии 16 шт.
Фотография товара Столешница Ondin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Ondin, произведённого компанией ChiedoCover
от77 190
Оптовая цена

Столешница Ondin

7
Фотография товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, D900

47
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ

37
Фотография товара Столешница Werzalit WOODART от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit WOODART, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit WOODART

45
Фотография товара Столешница Duusu от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Duusu, произведённого компанией ChiedoCover
от120 290

Столешница Duusu

10

Другие товары из раздела подстолья и опоры для столов

Распродажа
Фотография товара Подстолье с ручным приводом MANUL, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с ручным приводом MANUL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19010
27 890 ₽Оптовая цена

Подстолье с ручным приводом MANUL, белый

8
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом HARDEN, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом HARDEN, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 29010
72 490 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом HARDEN, белый

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Подстолье Hub от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Hub, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Подстолье Hub

6
Фотография товара Подстолье Leo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Leo, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Подстолье Leo

11
Фотография товара Подстолье Georgia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Georgia, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Подстолье Georgia

11
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Подстолье для стола с электроприводом, белый

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Подстолье 1161EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1161EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Подстолье 1161EM

5
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Подстолье Map, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Map, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Подстолье Map, черный

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Каркас "Лидер 1", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас "Лидер 1", белый

6
Фотография товара Каркас "Лидер 1", серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас "Лидер 1", серебро

7

Товар в корзине

Каркас "Лидер 3", золотой
Каркас "Лидер 3", золотой
от 3 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, вишня

31
В наличии 18 шт.
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, кромка серебро

37
Фотография товара Слэб Emilie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Emilie, произведённого компанией ChiedoCover
от129 990

Слэб Emilie

5
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Столешница Werzalit круглая D800, крем-полоски

9
В наличии 50 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности