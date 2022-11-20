Характеристики товара
Описание
В морилке чёрной - 1500 р;
В морилке (все кроме чёрной ) - 1450 р;
В эмали (чёрная/белая) - 1460 р.
Основные характеристики
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
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В морилке чёрной - 1500 р;
В морилке (все кроме чёрной ) - 1450 р;
В эмали (чёрная/белая) - 1460 р.
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