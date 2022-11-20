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Деревянные ножки, старинный орех - фото 1Деревянные ножки, старинный орех - фото 2Деревянные ножки, старинный орех - фото 3Деревянные ножки, старинный орех - фото 4Деревянные ножки, старинный орех - фото 5

Деревянные ножки, старинный орех

6 оценок
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Стул Райан, металлокаркас черный
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Стул Райан, металлокаркас черный

Характеристики товара

Описание

В морилке чёрной - 1500 р;
В морилке (все кроме чёрной ) - 1450 р;
В эмали (чёрная/белая) - 1460 р.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
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