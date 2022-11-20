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Деревянные ножки, лак

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Характеристики товара

Описание

материал-в морилке (все кроме чёрной ) - 1450р без окраса - 1190р

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Основные характеристики

  • Материалдерево
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