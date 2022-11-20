Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Диаметр500 мм
- Вес6 кг
- Цветбелый
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула)
Обеденный комплект Хадсон (стол, 4 стула) слоновая кость
Стол СКАНДИ раскладной
Стол СКАНДИ раскладной, коричневые ножки
Стол СКАНДИ раскладной, черные ножки
Стул Тони, гобелен синий
Диван Флай, фиолетовый