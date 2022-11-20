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Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка - фото 1Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка - фото 2Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка - фото 3Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка - фото 4Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка - фото 5Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка - фото 6

Стул барный Mars, велюр teddy 023 молочный/ teddy 663 голубой, черная морилка

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветголубой, белый, черный

Выполненные заказы

Стул Mars барный, Teddy 023, Teddy 663, цвет ножек-чёрная морилка
Стул Mars барный, Teddy 023, Teddy 663, цвет ножек-чёрная морилкаСтул Mars барный, Teddy 023, Teddy 663, цвет ножек-чёрная морилкаСтул Mars барный, Teddy 023, Teddy 663, цвет ножек-чёрная морилка
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