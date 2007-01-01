МИНПРОМТОРГ
от5 590₽18
6 790 ₽
Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех
от13 790₽
Стул барный Флай, комбинированный велюр, ножки бук
от9 590₽
Оптовая цена
Стул Мехико, черный
В наличии 43 шт.
7 190₽
Оптовая цена
Стул Эби, коричневый, ножки белые
В наличии 1 шт.
9 090₽
Оптовая цена
Стул Фаетон Вертекс, синий
В наличии 25 шт.
13 790₽
Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый
В наличии 10 шт.
6 990₽
Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, аквамарин
В наличии 12 шт.
Распродажа
от6 790₽57
15 790 ₽
Полукресло Дольче, велюр Фурла 153, морилка венге
3 790₽
Стул Малли, коричневый, черные ножки
7 890₽
Стул Леони, светло-коричневый, коричневый
В наличии 1 шт.