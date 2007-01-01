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Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Лофт-11 Н барный
115 оценок
7 190
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Табурет Лофт-11 Н барный

Артикул: CH-002-293
115 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал сиденьямассив, сосна
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный табурет Лофт-11 — практичное и надежное решение для кафе, ресторанов, баров, гостиниц, а также домашней кухни и обеденной зоны. Прочный металлический каркас обеспечивает устойчивость и долговечность, а лаконичный дизайн легко вписывается в современные интерьеры. Табурет рассчитан на ежедневную эксплуатацию и подходит для помещений с высокой проходимостью.

Преимущества:

Прочный металлокаркас — надежность и длительный срок службы.
Комфортная посадка — удобно для ежедневного использования.
Износостойкие материалы — подходят для интенсивной эксплуатации.
Простой уход — легко поддерживать чистоту и аккуратный внешний вид.
Универсальность — подходит для заведений и домашнего использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Табурет Лофт-11 Н барный - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Табурет Лофт-11 Н барный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Табурет Лофт-11 Н барный - каркас в цвете СереброСеребро
Табурет Лофт-11 Н барный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Табурет Лофт-11 Н барный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
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Табурет Лофт-11 Н барный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
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