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Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый - фото 1

Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес3.5 кг
  • Цветбелый

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