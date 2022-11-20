Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Диаметр360 мм
- Вес3.5 кг
- Цветбелый
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Кресло Шангрила
Комод Флайбано
Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ
Стол ARNO
Кофейный стол BOMBAY
Стол с плиткой из гевеи
Кофейный стол BOMBAY натуральный
Стол-бюро BOMBAY