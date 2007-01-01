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Настоящее фото товара Atlant CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Atlant CF Экокожа Черный
107 оценок
17 690
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Atlant CF Экокожа Черный - фото 1Atlant CF Экокожа Черный - фото 2Atlant CF Экокожа Черный - фото 3Atlant CF Экокожа Черный - фото 4Atlant CF Экокожа Черный - фото 5

Atlant CF Экокожа Черный

Артикул: CH-022-055
107 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес14.4 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - хромированная сталь

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Газ патрон - нет

Ролики - нет

Каркас - монолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м

Тип - для посетителей

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 16,0кг
Объем: 0,20м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес14.4 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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