Товар в корзине. Перейти

Leo Black CF

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Клинтон с механизмом
Стул Клинтон с механизмом
Следующий Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый
Стул Клинтон с механизмом

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические черные с накладками из экокожи
Подголовник - нет
Поясничная поддержка - да
Полозья - металлические черные
Газ патрон - нет
Каркас - монолитный
Материал обивки - экокожа
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 13,1 кг
Объем: 0,15 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес13 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.18 м3

Похожие товары

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
10

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый

Кресло для офиса МГ-20, черныйНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-20, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена
9

Кресло для офиса МГ-20, черный

Кресло для офиса МГ-20, коричневыйНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-20, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена
15

Кресло для офиса МГ-20, коричневый

Ортопедическое кресло БЕРГАМОНастоящее фото товара Ортопедическое кресло БЕРГАМО, произведённого компанией ChiedoCover
от26 39010
29 190 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло БЕРГАМО

Настоящее фото товара Кресло для офиса BONN A LX, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Кресло для офиса BONN A LX

Кресло Jean Spider, рогожка зеленыйНастоящее фото товара Кресло Jean Spider, рогожка зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
16 950
Оптовая цена
6

Кресло Jean Spider, рогожка зеленый

King CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара King CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена
12

King CF Экокожа Черный

Valencia CF Экокожа КоричневыйНастоящее фото товара Valencia CF Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
7

Valencia CF Экокожа Коричневый

В наличии 57 шт.
Valencia CF Экокожа БежевыйНастоящее фото товара Valencia CF Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
12

Valencia CF Экокожа Бежевый

Bond CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Bond CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Bond CF Экокожа Черный

Другие товары из раздела

Bond CF Экокожа БежевыйНастоящее фото товара Bond CF Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
6

Bond CF Экокожа Бежевый

Atlant CF Экокожа ЧерныйНастоящее фото товара Atlant CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
8

Atlant CF Экокожа Черный

Кресло ФорсНастоящее фото товара Кресло Форс, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
7

Кресло Форс

Кресло АркадияНастоящее фото товара Кресло Аркадия, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790
Оптовая цена
6

Кресло Аркадия

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от950
9

Чехол 30

Настоящее фото товара Чехол 101, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Чехол 101

Чехол 27, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
7

Чехол 27, бордовый

Чехол 32Настоящее фото товара Чехол 32, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
9

Чехол 32

Настоящее фото товара Чехол 49, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Чехол 49, габардин

Чехол 112, габардинНастоящее фото товара Чехол 112, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от990
94Хит

Чехол 112, габардин