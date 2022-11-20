Характеристики товара
Описание
Подлокотники - металлические черные с накладками из экокожи
Подголовник - нет
Поясничная поддержка - да
Полозья - металлические черные
Газ патрон - нет
Каркас - монолитный
Материал обивки - экокожа
Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм
Вес: 13,1 кг
Объем: 0,15 м3
Основные характеристики
- Вес13 кг
- Допустимая нагрузка120 кг
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.18 м3