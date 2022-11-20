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Orion CF Экокожа Черный

13 оценок

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Atlant CF Экокожа Черный

Характеристики товара

Описание

Подлокотники - металлические хромированные с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Газ патрон - нет

Ролики - нет

Каркас - монолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м

Тип - для посетителей

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 16,0кг
Объем: 0,20м3

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Основные характеристики

  • Вес16 кг
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3

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