Товар в корзине. Перейти
Китайский ковёр синтетический «Сиань» - фото 1Китайский ковёр синтетический «Сиань» - фото 2Китайский ковёр синтетический «Сиань» - фото 3Китайский ковёр синтетический «Сиань» - фото 4Китайский ковёр синтетический «Сиань» - фото 5Китайский ковёр синтетический «Сиань» - фото 6

Китайский ковёр синтетический «Сиань»

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Китайский ковёр синтетический «Лхаса»
Китайский ковёр синтетический «Лхаса»
Следующий Бельгийский ковёр синтетический «Де Верн»
Китайский ковёр синтетический «Лхаса»

Характеристики товара

Описание

Хотите добавить цвета и эпатажа в интерьер? Тогда ковер «Сиань» создан специально для вас! Яркие и экстравагантный ковер идеально впишется в современный стиль комнаты. Авторский дизайн удивит и порадует глаз. Такой ковер непременно станет главным визуальным акцентом в помещении. Ручная набивка гарантирует высокое качество ковров, а современные материалы, из которых они изготовлены, обеспечат долговечность. За такими коврами легко ухаживать, при этом они не теряют блеск даже после длительной эксплуатации. Постелите ковёр «Сиань» в гостиную и поразите гостей своим отменным изысканным вкусом!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Вешалка SolidНастоящее фото товара Вешалка Solid, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
7

Вешалка Solid

Вешалка Double Four белаяНастоящее фото товара Вешалка Double Four белая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
15

Вешалка Double Four белая

Настоящее фото товара Вешалка деревянная Грация 4/5 орех, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
10

Вешалка деревянная Грация 4/5 орех

Настоящее фото товара Вешалка Грация 850 молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
9

Вешалка Грация 850 молочный дуб

Вешалка Шавелье 4/3Настоящее фото товара Вешалка Шавелье 4/3, произведённого компанией ChiedoCover
35 490
Оптовая цена
14

Вешалка Шавелье 4/3

Настоящее фото товара Вешалка Парма 2, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена
13

Вешалка Парма 2

Вешалка Парма 3/2Настоящее фото товара Вешалка Парма 3/2, произведённого компанией ChiedoCover
от42 290
Оптовая цена
9

Вешалка Парма 3/2

Другие товары из разделаковры с ворсом
Настоящее фото товара Ковер EAGLE, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
11

Ковер EAGLE

Настоящее фото товара Ковер ARLES, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
6

Ковер ARLES

Настоящее фото товара Ковер FALCON, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
7

Ковер FALCON

Настоящее фото товара Ковер LAVAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
6

Ковер LAVAL

Настоящее фото товара Ковер RODES, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
8

Ковер RODES

Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBERНастоящее фото товара Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена
11

Ковер бежевый хлопковый с кисточками BEREBER

Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖНастоящее фото товара Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ, произведённого компанией ChiedoCover
53 690
Оптовая цена
13

Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ