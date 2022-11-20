Товар в корзине. Перейти
Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue - фото 1Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue - фото 2Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue - фото 3Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue - фото 4Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue - фото 5Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue - фото 6

Турецкий ковёр синтетический Dblue Blue

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Индийский ковёр шерстяной Панда
Индийский ковёр шерстяной Панда
Следующий Турецкий ковёр синтетический Violet Cream
Индийский ковёр шерстяной Панда

Характеристики товара

Описание

Собрались на дачу? Захватите с собой ковер. Это универсальные помощники, которых можно использовать как в доме, так и снаружи. Утеплите ими прохладную прихожую, сделайте уютной террасу или беседку, постелите на крыльце для безопасности. Или устройте пикник прямо на траве! У ковров прочная конструкция. Они выдержат влагу, перепады температур и даже очень активное использование, не потеряют форму, не будут скатываться и скользить. Узоры не выцветают на солнце. К тому же, изделия легко моются и быстро сохнут на свежем воздухе. С ними вам обеспечены тепло, сухость и чистота в любом месте. Ну а красочные рисунки поднимут всей семье настроение.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Плотность160000 г/м²
  • Количество мест1
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Турецкий ковёр синтетический «SILVER»Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «SILVER», произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
16

Турецкий ковёр синтетический «SILVER»

Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED»Настоящее фото товара Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED», произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена
11

Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED»

Индийский ковёр шерстяной Zodiac Virgo Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной Zodiac Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
43 590
Оптовая цена
12

Индийский ковёр шерстяной Zodiac Virgo

Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубойНастоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
8

Турецкий ковёр синтетический MY LOVE панда, детский, голубой

Настоящее фото товара Индийский ковёр шерстяной Пингвин, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
5

Индийский ковёр шерстяной Пингвин

Другие товары из разделадетские ковры
Настоящее фото товара Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAY», произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
15

Индийский ковёр хлопковый «HAPPY DAY»

Турецкий ковёр синтетический PlaygroundНастоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Playground, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
13

Турецкий ковёр синтетический Playground

Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA»Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA», произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
7

Турецкий ковёр синтетический «VIVA LA DACHA»