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Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый
8 оценок
51 490
Товар в корзине. Перейти
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый - фото 1Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый - фото 2Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый - фото 3Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый - фото 4Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый - фото 5

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, темно-серый

Артикул: CH-087-568
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота940 мм
  • Высота спинки500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная и простая модель выполненная из массива дуба. Обивка выполнена изо льна, это подарит интерьеру ощущение легкости и спокойствия. Подлокотники имеют комфортные, мягкие накладки из основной ткани.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота940 мм
  • Высота спинки500 мм
  • Вес10 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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