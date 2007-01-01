Характеристики товара
Описание
Стильная и простая модель выполненная из массива дуба. Обивка выполнена изо льна, это подарит интерьеру ощущение легкости и спокойствия. Подлокотники имеют комфортные, мягкие накладки из основной ткани.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина680 мм
- Высота940 мм
- Высота спинки500 мм
- Вес10 кг
- Материалвелюр
- Материал каркасамассив дуба
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет