Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100/1180 мм
- Ширина500 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина620 мм
- Материалэкокожа
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Браун 25мм
Стул Вито, Candy Sunny (хром)
Стул RACE SW (НА БЕЛОЙ БАЗЕ SWISS)
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка
Стул офисный Kuadra, темно-рыжий
Стул с подлокотниками Morgan, экокожа коричневый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден