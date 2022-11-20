Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Обивкавелюр Onix 11
- Материал ножекметалл 32*18 RAL 9005
- Цветжелтый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа
Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные
Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой
Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое
Стул Тюльпан, велюр Dream berry, барное основание D-C15 black
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул КАБРИОЛЬ 15
Стул «Apriori NS» (id 300)
Стул Стейси, белая экокожа/ зотолой каркас
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Пластиковый барный стул Эванс
Стул Chic крем-брюле
Стул Chic бургунди
Стул Венера, вельвет серый