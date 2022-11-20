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Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 1Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 2Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 3Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 4Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 5Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 6Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 7Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 8Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл - фото 9

Стул Тюльпан, велюр желтый, ножки металл

Артикул: CH-051-274
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкавелюр Onix 11
  • Материал ножекметалл 32*18 RAL 9005
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияРоссия

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