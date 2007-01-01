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Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой
13 оценок
37 590
Товар в корзине. Перейти
Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой - фото 1Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой - фото 2Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой - фото 3Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой - фото 4Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой - фото 5

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, голубой

Артикул: CH-087-570
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная и простая модель выполненная из массива каучукового дерева. Обивка выполненна изо льна, это подарит интерьеру ощущение легкости и спокойствия. Подлокотники имеют комфортные, мягкие накладки из основной ткани.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья560 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота спинки500 мм
  • Вес12 кг
  • Материаллен
  • Материал каркасамассив дерева

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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