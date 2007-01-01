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Кресло Кэнди, букле, красный

Артикул: CH-078-018
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Pureo имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе букле - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 110 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия. Высота спинки от сидения 43 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина790 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки27 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло Кэнди, букле, красный
Кресло Кэнди, букле, красный
32 990
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