Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Атлант станет изюминкой вашего интерьера. Элегантный дизайн и уникальная форма привлекут восхищённые взгляды гостей, а высококачественные материалы гарантируют надёжность и долговечность изделия.
Основание столика выполнено из керамогранита с имитацией белого мрамора, что придаёт ему роскошный вид. Стильная металлическая ножка золотого цвета подчёркивает эксклюзивность модели. Изящное золотое обрамление по краю основания добавляет столику винтажный шарм, делая его идеальным выбором для ценителей стиля и элегантности.
Круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным — его можно использовать как журнальный столик или как прикроватную тумбу. Атлант представлен в двух размерах, которые можно использовать по отдельности или в гармоничной паре.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Высота450 мм
- Вес22.7 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыкерамика
- Цветбелый, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет