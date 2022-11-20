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Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, натуральный - фото 1Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, натуральный - фото 2Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, натуральный - фото 3

Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, натуральный

Артикул: CH-049-710
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте: стол обеденный круглый д. 130 см, 6 кресел. Подушки можно приобрести отдельно. Столешница - каленое стекло 6 мм. Комплект для большой компании, идеально подходит для летней беседки в Вашем загородном доме или на даче, также прекрасно дополнит Вашу гостиную в доме.

Габариты: Стол 130*130*75 / Кресло 53*60*80

Вес: 63.8 кг


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Основные характеристики

  • Вес63.8 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест6
  • Цветбежевый

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