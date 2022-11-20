Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте: стол обеденный круглый д. 130 см, 6 кресел. Подушки можно приобрести отдельно. Столешница - каленое стекло 6 мм. Комплект для большой компании, идеально подходит для летней беседки в Вашем загородном доме или на даче, также прекрасно дополнит Вашу гостиную в доме.
Габариты: Стол 130*130*75 / Кресло 53*60*80
Вес: 63.8 кг
Основные характеристики
- Вес63.8 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Количество мест6
- Цветбежевый