Характеристики товара
Описание
В комплект входит: стол (ВхШхГ 750х1000х1000), 4 табуерта (ВхШхГ 450х400х400)
Основные характеристики
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
В комплект входит: стол (ВхШхГ 750х1000х1000), 4 табуерта (ВхШхГ 450х400х400)
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