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Комплект Компакт 1 Лофт

15 оценок
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Стол Продлёнка письменный детский, Правый
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Стол Продлёнка письменный детский, Правый

Характеристики товара

Описание

В комплект входит: стол (ВхШхГ 750х1000х1000), 4 табуерта (ВхШхГ 450х400х400)

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Основные характеристики

  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь

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