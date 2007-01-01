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Лунго трансформирующийся диван из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-083
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Трансформирующийся диван «Лунго» подходит для одновременного размещения пяти персон. Его каркас выполнен из прочного алюминия.

Мебель состоит из трех угловых модулей размером – 860×860×650 мм и двух прямых модулей размером – 740×860×650 мм. Комплект выполнен из круглого искусственного ротанга ручного плетения. Представлена в соломенном цвете.Модульный диван дополняют подушки со съёмными чехлами в серо-коричневом оттенке. При их пошиве используется полиэстер, плотностью 230гр/м2. Ткань обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для усиления ее защитных качеств.


Габариты упаковки (ДШВ)
880×880×660 - 3 кор.; 750×880×670 - 2 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес77,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки81.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лунго трансформирующийся диван из искусственного ротанга, соломенный
Лунго трансформирующийся диван из искусственного ротанга, соломенный
226 990
В корзине

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