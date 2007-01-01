Характеристики товара
Описание
Трансформирующийся диван «Лунго» подходит для одновременного размещения пяти персон. Его каркас выполнен из прочного алюминия.
Мебель состоит из трех угловых модулей размером – 860×860×650 мм и двух прямых модулей размером – 740×860×650 мм. Комплект выполнен из круглого искусственного ротанга ручного плетения. Представлена в соломенном цвете.Модульный диван дополняют подушки со съёмными чехлами в серо-коричневом оттенке. При их пошиве используется полиэстер, плотностью 230гр/м2. Ткань обрабатывается влагоотталкивающей пропиткой для усиления ее защитных качеств.
Габариты упаковки (ДШВ)
880×880×660 - 3 кор.; 750×880×670 - 2 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес77,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки81.50 кг
- Изделия стопируютсяНет