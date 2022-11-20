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Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - фото 1

Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер 21 и 4 стула

Длина стола: от 800 до 900 мм

Материал: рейка сосны

Каркас: сталь

Производство Россия

Может быть нанесен любой логотип или изображение по требованию заказчика

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Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена Розничная цена
800 800 750 16 10,7 10550 13720
900 900 750 16 13,5 10950 14240

Варианты каркаса

Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете БелыйБелый
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете ТитанТитан
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете БронзаБронза
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете ШампаньШампань
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете СереброСеребро
Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Вятич - каркас в цвете ЗолотоЗолото

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