Характеристики товара
Описание
Стол Лидер 21 и 4 стула
Длина стола: от 800 до 900 мм
Материал: рейка сосны
Каркас: сталь
Производство Россия
Может быть нанесен любой логотип или изображение по требованию заказчика
Стол Лидер 21 и 4 стула
Длина стола: от 800 до 900 мм
Материал: рейка сосны
Каркас: сталь
Производство Россия
Может быть нанесен любой логотип или изображение по требованию заказчика
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|Розничная цена₽
|800
|800
|750
|16
|10,7
|10550
|13720
|900
|900
|750
|16
|13,5
|10950
|14240
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