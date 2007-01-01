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Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 1Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 2Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 3Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 4Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 5Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 6Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 7Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 8Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 9Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 10Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый - фото 11
Реальное изображение товара 1 Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый производства ChiedoCover
NEW

Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый

Артикул: CH-076-094
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Цветсветло-зеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый
Комплект уличной мебели Лион, светло-зеленый
16 490
В корзине

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