Характеристики товара
Описание
Оттоманка «Лунго» может использоваться для расширения трансформирующегося дивана данной коллекции. Высота без подушки - 300 мм.Она имеет прочный каркас на основе алюминия. Выполнена с помощью ручного круглого плетения из искусственного ротанга коричневого цвета.В комплекте с оттоманкой идет мягкая подушка для удобного размещения. Она защищена съёмным чехлом в серо-коричневого оттенке. Текстильное изделие выполнено из высококачественного полиэстера с плотностью 230гр/м2. Дополнительно предусмотрена влагоотталкивающая пропитка ткани.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина740 мм
- Высота380 мм
- Вес8,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет