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Комплект кресел Fiom в коричневом цвете - фото 1

Комплект кресел Fiom в коричневом цвете

Артикул: CH-076-900
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло садовое Гарда, мокко от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло садовое Борн, черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комплектация и габариты: Кресло - 58x60x89 см
Подушка для сиденья - 48х5х48 см
Материалы: Материал комплекта - искусственный ротанг (ручного плетения)
Материал каркаса - алюминий, окрашенный порошковым методом
Чехлы на подушки - олефин (водоотталкивающая ткань)
Наполнитель подушек для сидения - поролон
Цвет комплекта - Коричневый
Цвет подушек - Бежевые
Дополнительная информация: Количество посадочных мест  - 1 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг
Чехлы съемные - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Сочетается с комплектами бренда ROYAL FAMILY - ZOYA, ZORRO, GRAND VICKY, KARL, VIOLETTA в коричневом цвете
Накладки на ножки - да (пластиковые)
Категория ротанга - первичная
Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью кресел
Упаковка: Количество мест - 1 место
Кресло - 85х64х112 см
Вес - 16 кг
Объем - 0,5 куб. м.
Гарантия и эксплуатация: Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота890 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки1120 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Комплект кресел Fiom в коричневом цвете
Комплект кресел Fiom в коричневом цвете
56 890
В корзине

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