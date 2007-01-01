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Кальяри лаунж-зона из искусственного ротанга (гиацинт), цвет соломенный - фото 1Кальяри лаунж-зона из искусственного ротанга (гиацинт), цвет соломенный - фото 2
NEW

Кальяри лаунж-зона из искусственного ротанга (гиацинт), цвет соломенный

Артикул: CH-076-880
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Кальяри» позволяет максимально комфортно организовать пространство для отдыха.

В комплект входят:

- 2 кресла - 980×880×680 мм.

- трехместный диван - 2125×880×680 мм.

- журнальный столик - 1050×590×430 мм.

- кофейный столик - 540×540×430 мм.

Комплект мебели представлен в соломенном цвете с плетением вида "гиацинт".На креслах и диване предусмотрены подушки со съемными чехлами, которые можно стирать. Ткань чехлов обработана влагоотталкивающими средствами, поэтому пролитая на подушки жидкость не впитается.Столешница журнального и кофейного столиков изготовлена из закаленного стекла толщиной 5 мм.

Габариты упаковки (ДШВ)
2130×900×690; 1000×900×690 - 2 кор; 1070×590×440; 560×560×450мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес94 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки98.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кальяри лаунж-зона из искусственного ротанга (гиацинт), цвет соломенный
Кальяри лаунж-зона из искусственного ротанга (гиацинт), цвет соломенный
389 790
В корзине

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