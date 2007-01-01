Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Кальяри» позволяет максимально комфортно организовать пространство для отдыха.
В комплект входят:
- 2 кресла - 980×880×680 мм.
- трехместный диван - 2125×880×680 мм.
- журнальный столик - 1050×590×430 мм.
- кофейный столик - 540×540×430 мм.
Комплект мебели представлен в соломенном цвете с плетением вида "гиацинт".На креслах и диване предусмотрены подушки со съемными чехлами, которые можно стирать. Ткань чехлов обработана влагоотталкивающими средствами, поэтому пролитая на подушки жидкость не впитается.Столешница журнального и кофейного столиков изготовлена из закаленного стекла толщиной 5 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
2130×900×690; 1000×900×690 - 2 кор; 1070×590×440; 560×560×450мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес94 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки98.50 кг
- Изделия стопируютсяНет