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Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый
31 оценка
166 790
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Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый - фото 1Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый - фото 2

Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый

Артикул: CH-027-813
31 оценка
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест10
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели T438/Y380A-W53 Brown (10+1)

В составе комплекта: стол и 10 стулев. Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

В АССОРТИМЕНТЕ ДВА ЦВЕТА: Коричневый (как на фото) и цвет Латте (как на дополнительных фото)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест10
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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