Товар в корзине. Перейти
Комплект Ченнаи PLUS 8, коричневый - фото 1

Комплект Ченнаи PLUS 8, коричневый

Артикул: CH-049-712
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый
Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый
Следующий Комплект Ченнаи PLUS 8, бежевый
Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый

Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 8 персон. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте : стол обеденный прямоугольный , 8 кресел. Подушки можно приобрести отдельно. Комплект для большой компании. Подходит для загородного дома, дачи или летней площадки во дворе.

Габариты: Стол 180*90*75 / Кресло 53*60*80

Вес: 86,9 кг


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес86.9 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест8
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Muar, белыйНастоящее фото товара Стул Muar, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
16

Стул Muar, белый

Стул ДжайпурНастоящее фото товара Стул Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
2

Стул Джайпур

Стул Лесной бежевыйНастоящее фото товара Стул Лесной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
13

Стул Лесной бежевый

Стул Лесной зеленыйНастоящее фото товара Стул Лесной зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
3

Стул Лесной зеленый

Барный стул Лесной бежевыйНастоящее фото товара Барный стул Лесной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
12

Барный стул Лесной бежевый

Полубарный стул Лесной бежевыйНастоящее фото товара Полубарный стул Лесной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
13

Полубарный стул Лесной бежевый

Барный стул Лесной серыйНастоящее фото товара Барный стул Лесной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
10

Барный стул Лесной серый

Барный стул Лесной серо-зеленыйНастоящее фото товара Барный стул Лесной серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
12

Барный стул Лесной серо-зеленый

Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревкиНастоящее фото товара Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
14

Стул Лесной из массива эвкалипта и терракотовой веревки

Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, черный, глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽
4

Стул Кьявари пластиковый NEW, черный, глянцевый

В наличии 75 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от170
39

Куверт на 3 прибора Ричард, гладь слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, цветок белый, произведённого компанией ChiedoCover
от160
19

Куверт на 2 прибора Ричард, цветок белый

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от140
21

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
от110
20

Куверт на 2 прибора

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора, произведённого компанией ChiedoCover
от120
26

Куверт на 3 прибора

Куверт на 2 прибора, майский салатовыйНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора, майский салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от210
10

Куверт на 2 прибора, майский салатовый

Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленыйНастоящее фото товара Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
32

Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленый

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Осборн, лофтНастоящее фото товара Стол Осборн, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
10

Стол Осборн, лофт

Стол Брум, лофтНастоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Брум, лофт