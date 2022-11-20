Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 8 персон. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте : стол обеденный прямоугольный , 8 кресел. Подушки можно приобрести отдельно. Комплект для большой компании. Подходит для загородного дома, дачи или летней площадки во дворе.
Габариты: Стол 180*90*75 / Кресло 53*60*80
Вес: 86,9 кг
Основные характеристики
- Вес86.9 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Количество мест8
- Цветкоричневый