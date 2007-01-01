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Комплект Lina XL, светло-серый - фото 1Комплект Lina XL, светло-серый - фото 2Комплект Lina XL, светло-серый - фото 3Комплект Lina XL, светло-серый - фото 4Комплект Lina XL, светло-серый - фото 5
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Комплект Lina XL, светло-серый

Артикул: CH-077-204
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 7 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1725 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки58 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект Lina XL, светло-серый
Комплект Lina XL, светло-серый
87 190
В корзине

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