Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Фредо» для сада, веранды, летней площадки ресторана. В набор входит квадратный стол «Айриш» (900×900×750 мм) и 4 кресла «Равенна» (570×680×810 мм) в натуральном бежевом оттенке.Каркас мебели выполнен из легкого и долговечного алюминия, оплетенного вручную синтетической ротанговой лозой. Кресла идут с подушками в комплекте. Материал столешницы – ударопрочное стекло 5 мм.Обеденная группа идеальна для обустройства лаунж-зоны на открытом пространстве поскольку устойчива к перепадам погоды и атмосферным осадкам.
Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600; 590×700×830 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес46 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки50 кг
- Изделия стопируютсяНет