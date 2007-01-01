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Лаунж-зона Felina

Артикул: CH-077-057
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло лофт Хэнк от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона Felina - это идеальное решение для создания уютной зоны отдыха на вашей террасе, в саду или в доме!

В комплект входят:

- 3-х местный диван

- два комфортных кресла

- журнальный столик с закаленным стеклом на столешнице.

Алюминиевый каркас антрацитового цвета делает мебель легкой и прочной одновременно, что позволяет использовать ее как на открытом воздухе, так и в помещении. Мебель выдерживает любые погодные условия, не выцветает на солнце и не ржавеет под дождем.

Диван и кресла дополнены мягкими подушками, которые обеспечивают удобство и комфорт во время отдыха. Подушки выполнены из высококачественного материала OLEFIN, который не только приятен на ощупь, но и легко чистится.

Журнальный столик с закаленным стеклом на столешнице имеет простой и современный дизайн, который позволяет легко сочетаться с любым интерьером. Столик может использоваться как для хранения напитков и закусок, так и для размещения книг и журналов.

Садовая мебель лаунж-зона Felina рассчитана на 5 персон и идеально подходит для проведения вечеринок с друзьями или просто для уютного отдыха с семьей. Комфорт, функциональность и современный дизайн - все это делает эту мебель отличным выбором для вашего отдыха на свежем воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота550 мм
  • Материалалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лаунж-зона Felina
Лаунж-зона Felina
168 690
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