Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона Felina - это идеальное решение для создания уютной зоны отдыха на вашей террасе, в саду или в доме!
В комплект входят:
- 3-х местный диван
- два комфортных кресла
- журнальный столик с закаленным стеклом на столешнице.
Алюминиевый каркас антрацитового цвета делает мебель легкой и прочной одновременно, что позволяет использовать ее как на открытом воздухе, так и в помещении. Мебель выдерживает любые погодные условия, не выцветает на солнце и не ржавеет под дождем.
Диван и кресла дополнены мягкими подушками, которые обеспечивают удобство и комфорт во время отдыха. Подушки выполнены из высококачественного материала OLEFIN, который не только приятен на ощупь, но и легко чистится.
Журнальный столик с закаленным стеклом на столешнице имеет простой и современный дизайн, который позволяет легко сочетаться с любым интерьером. Столик может использоваться как для хранения напитков и закусок, так и для размещения книг и журналов.
Садовая мебель лаунж-зона Felina рассчитана на 5 персон и идеально подходит для проведения вечеринок с друзьями или просто для уютного отдыха с семьей. Комфорт, функциональность и современный дизайн - все это делает эту мебель отличным выбором для вашего отдыха на свежем воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина650 мм
- Высота550 мм
- Материалалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет