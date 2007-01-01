Характеристики товара
Описание
Преобразите свой открытый пространственный уголок с помощью обеденного комплекта Oscan, созданного для наслаждения приемами пищи и свежим воздухом. Этот комплект объединяет в себе элегантный стиль, прочность и практичность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество.
Характеристики комплекта
Каркас: Изготовлен из прочного алюминия, который обеспечивает стойкость к внешним воздействиям и долгий срок службы.
Столешница и подлокотники: Столешница выполнена из тика, что придает обеденному столу натуральный и изысканный вид. Тик также известен своей высокой стойкостью к влаге и ультрафиолетовому излучению, делая его идеальным для использования на открытом воздухе. Подлокотники кресел также выполнены из тика.
Подушки: Каждое обеденное кресло оборудовано светло-серой подушкой на сидении и еще одной, которая легко крепится к спинке кресла с помощью застежки-липучки. Эти подушки добавляют не только комфорт, но и стильный акцент к вашему комплекту.
Стол: Размеры стола составляют 180х90х75 см, что обеспечивает достаточно места для удобного расположения блюд и приема пищи.
Кресло: Размеры кресла составляют 57х62х85 см, обеспечивая комфортную и расслабляющую посадку.
Создайте приятное атмосферное место для обедов на свежем воздухе и вечерних посиделок с друзьями и семьей, выбрав обеденный комплект Oscan. Элегантный дизайн и высокое качество материалов делают его идеальным выбором для вашего сада или террасы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Высота750 мм
- Материалтик
- Материал каркасаалюминий
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет