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Обеденный комплект Oscan со столешницей из тика

Артикул: CH-077-050
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Преобразите свой открытый пространственный уголок с помощью обеденного комплекта Oscan, созданного для наслаждения приемами пищи и свежим воздухом. Этот комплект объединяет в себе элегантный стиль, прочность и практичность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит качество.

Характеристики комплекта

Каркас: Изготовлен из прочного алюминия, который обеспечивает стойкость к внешним воздействиям и долгий срок службы.

Столешница и подлокотники: Столешница выполнена из тика, что придает обеденному столу натуральный и изысканный вид. Тик также известен своей высокой стойкостью к влаге и ультрафиолетовому излучению, делая его идеальным для использования на открытом воздухе. Подлокотники кресел также выполнены из тика.

Подушки: Каждое обеденное кресло оборудовано светло-серой подушкой на сидении и еще одной, которая легко крепится к спинке кресла с помощью застежки-липучки. Эти подушки добавляют не только комфорт, но и стильный акцент к вашему комплекту.

Стол: Размеры стола составляют 180х90х75 см, что обеспечивает достаточно места для удобного расположения блюд и приема пищи.

Кресло: Размеры кресла составляют 57х62х85 см, обеспечивая комфортную и расслабляющую посадку.

Создайте приятное атмосферное место для обедов на свежем воздухе и вечерних посиделок с друзьями и семьей, выбрав обеденный комплект Oscan. Элегантный дизайн и высокое качество материалов делают его идеальным выбором для вашего сада или террасы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Материалтик
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Обеденный комплект Oscan со столешницей из тика
Обеденный комплект Oscan со столешницей из тика
254 990
В корзине

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