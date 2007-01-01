Товар в корзине. Перейти
Комплект GRAND Lina L - фото 1Комплект GRAND Lina L - фото 2Комплект GRAND Lina L - фото 3Комплект GRAND Lina L - фото 4

Комплект GRAND Lina L

Артикул: CH-077-304
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Фотография товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул алюминиевый 1201
Фотография товара Стул алюминиевый 1201 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 6 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1725 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки59 кг
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Комплект GRAND Lina L
Комплект GRAND Lina L
94 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 30.05.2018 Последние скидки в мае
Последние скидки в мае

Всем, кто планировал приобрести наши изделия, или не планировал, а просто любовался и мечтал - с 18 по 21 мая включительно действует щедрое предложение: Скидка в 20%. Всем. На все.

Новость от 05.11.2022 Свет как вид искусства
Свет как вид искусства

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать барные стулья?
Как выбрать барные стулья?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.