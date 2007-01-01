Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1640 мм
- Ширина1040 мм
- Высота750 мм
- Материалметалл, ротанг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Комплект плетеной мебели Майкао, латте, 4 стула, круглая столешница
Комплект мебели Спринг, коричневый, 2 стула, круглая столешница
Комплект мебели Мидленд, 4 стула, коричневый, прямоугольная столешница
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый
Комплект Аннаба с прямоугольным столом, трехместная сова, коричневый
Комплект мебели Энфилд, коричневый, 4 стула, круглая столешница