Характеристики товара
Описание
Диван угловой- 183x71x81 см
Кресло - 60х59х87 см
Обеденный стол - 150x90x70 см
Пуф (2 шт) - 40x40x33 см
Подушки под спину (7 шт) - 53х48х22 см
Подушки для сиденья (6 шт) - 60х10х56 см
Подушки для сиденья на кресло (1 шт) 47х7х44 см
Подушка для сиденья на пуф (2 шт) - 40х10х40 см
Материалы: Материал комплекта - искусственный ротанг (ручного плетения)
Материал каркаса – сталь, окрашенная порошковым методом
Материал столешницы - закаленное стекло
Материал подлокотников кресла - поливуд (искуссвенное дерево)
Материал чехла на подушки - олефин (водоотталкивающая ткань)
Материал наполнителя подушек под спину - синтетический пух
Материал наполнителя подушек для сидения - поролон
Цвет комплекта - Коричневый
Цвет подушек - Бежевый
Дополнительная информация: Количество посадочных мест – 8-10 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг
Чехлы съемные - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Сочетается с комплектами бренда ROYAL FAMILY - GENRY, ZOYA, KARL, GRAND VICKY, FIONA, VIOLETTA в сером цвете
Накладки на ножки - да (пластиковые)
Категория ротанга - первичная
Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта
Размер коробок: 3 места - Стол:152х11х91,5 см Диван, пуфы:178х68х86 см Кресло 85х64х112
Вес - 109 кг
Объем - 1,9 куб.м.
Гарантия и эксплуатация: Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1710 мм
- Ширина710 мм
- Высота810 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки109 кг
- Объём упаковки1.90 м3
- Габариты упаковки для логистики3 места — Стол:152х11х91,5 см Диван, пуфы:178х68х86 см Кресло 85х64х112
- Изделия стопируютсяНет