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Комплект мебели Alon с кофейным столом

Артикул: CH-077-337
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Представляем вам комплект из акации Alon в сером цвете - идеальное решение для создания уютного и стильного уличного пространства. В этот набор входят: кофейный стол, кресла (6 шт.), изготовленные из обработанной под тик акации. Этот материал не только выглядит роскошно, но и обеспечивает надежную защиту от влаги, что делает мебель долговечной и подходящей для использования на открытом воздухе.

Обивка кресел выполнена из уличной веревки серого цвета, которая не только придает мебели элегантный вид, но и обладает устойчивостью к различным погодным условиям. Роуп не выцветает под воздействием солнца, что гарантирует сохранение первоначального вида мебели на протяжении долгого времени.

Комплект также включает в себя подушки из водоотталкивающего материала, которые обеспечивают дополнительный комфорт и уют во время отдыха на свежем воздухе.

Выберите обеденный комплект из акации Alon в сером цвете и наслаждайтесь комфортом и красотой вашего уличного интерьера!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота660 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект мебели Alon с кофейным столом
Комплект мебели Alon с кофейным столом
339 890
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