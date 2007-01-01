Характеристики товара
Описание
Представляем вам комплект из акации Alon в сером цвете - идеальное решение для создания уютного и стильного уличного пространства. В этот набор входят: кофейный стол, кресла (6 шт.), изготовленные из обработанной под тик акации. Этот материал не только выглядит роскошно, но и обеспечивает надежную защиту от влаги, что делает мебель долговечной и подходящей для использования на открытом воздухе.
Обивка кресел выполнена из уличной веревки серого цвета, которая не только придает мебели элегантный вид, но и обладает устойчивостью к различным погодным условиям. Роуп не выцветает под воздействием солнца, что гарантирует сохранение первоначального вида мебели на протяжении долгого времени.
Комплект также включает в себя подушки из водоотталкивающего материала, которые обеспечивают дополнительный комфорт и уют во время отдыха на свежем воздухе.
Выберите обеденный комплект из акации Alon в сером цвете и наслаждайтесь комфортом и красотой вашего уличного интерьера!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Высота660 мм
- Материалакация
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет