Характеристики товара
Описание
"Равенна" плетеное кресло соломенное. Стул в комплекте с подушками, алюминиевый каркас, круглый искусственный ротанг, ручное плетение, цвет соломенный, цвет подушки серый.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина530 мм
- Высота580 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый, коричневый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки4.50 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет