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Кресло Равенна, соломенное, детское

Артикул: CH-010-724
48 оценок
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Характеристики товара

Описание

"Равенна" плетеное кресло соломенное. Стул в комплекте с подушками, алюминиевый каркас, круглый искусственный ротанг, ручное плетение, цвет соломенный, цвет подушки серый.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота580 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, коричневый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки4.50 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кресло Равенна, соломенное, детское
Кресло Равенна, соломенное, детское
от 16 590
В корзине

С этим товаром покупают