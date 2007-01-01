Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 4 персоны. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Столешница - HPL-композит с антивандальным покрытием. Не царапается, не горит, не трескается, устойчива к прямым солнечным лучам и перепаду температур.э
Комплект : стол, 4 кресла.
Параметры стола: 800*800*720
Параметры стула: 600*540*760
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес49 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Количество мест4
- Цветсерый