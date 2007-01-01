Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели T256A/YC380A-W53 Brown 4Pcs
В составе комплекта: стол и 4 стула с подушками. Высококачественная лоза из полимерного материлала коричневого цвета стойкая к любым климатическим проявлениям. Крепкий каркас из стали с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими специалистами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к натуральному материалу. Создано для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, прямых солнечных лучей и минусовой температуры. Гарантия от производителя - 1 год.
Комплект изготовлен из практичного искусственного ротанга ручного плетения на стальном каркасе. Столешница покрыта ударопрочным закаленным стеклом. Набор можно использовать как внутри помещения, так и снаружи.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест4
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет