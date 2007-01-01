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Обеденная группа Айриш из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Обеденная группа Айриш из искусственного ротанга, соломенный - фото 2
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Обеденная группа Айриш из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-076-739
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изящная обеденная группа «Айриш» для сада.

В комплекте:

  • квадратный обеденный стол, размером - 900×900×750 мм.
  • 4 классических кресла - 550×660×850 мм.

Каркас мебели выполнен из прочного и легкого алюминия, оплетенного вручную долговечным искусственным ротангом натурального соломенного цвета, столешница – прочное стекло.На креслах предусмотрены подушки со съёмными чехлами для удобства ухода.Оригинальный дизайн украсит открытое пространство в саду, на террасе, летней площадке кафе.Изделия можно купить по отдельности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес44 кг
  • Материал каркасаалюминий, ротанг
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки46 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденная группа Айриш из искусственного ротанга, соломенный
Обеденная группа Айриш из искусственного ротанга, соломенный
174 690
В корзине

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