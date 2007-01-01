Характеристики товара
Описание
Изящная обеденная группа «Айриш» для сада.
В комплекте:
- квадратный обеденный стол, размером - 900×900×750 мм.
- 4 классических кресла - 550×660×850 мм.
Каркас мебели выполнен из прочного и легкого алюминия, оплетенного вручную долговечным искусственным ротангом натурального соломенного цвета, столешница – прочное стекло.На креслах предусмотрены подушки со съёмными чехлами для удобства ухода.Оригинальный дизайн украсит открытое пространство в саду, на террасе, летней площадке кафе.Изделия можно купить по отдельности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес44 кг
- Материал каркасаалюминий, ротанг
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки46 кг
- Изделия стопируютсяНет