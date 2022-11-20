В комплект входят:
Стол, 120x80, 1
Кресла, 2
Диван 3-х местный, 1
Сиденье/подушка (комплект), 1
Обеденный комплект из искусственного ротанга «Вояж» – обеденный стол, 3-местный диван и пара кресел – подойдет для больших компаний, семейных обедов, а также уличных интерьеров, кафе, ресторанов и загородных клубов. Рассчитан на 5 персон. Не требует особого ухода, не боится больших нагрузок и воды, не выгорает на солнце. Выглядит солидно.
Обеденный комплект Вояж, на 7 персон
Обеденный комплект Сорренто, на 2 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 6 персон
Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны
Обеденный комплект Сорренто, на 5 персоны
Обеденный комплект Куб, на 4 персоны
Обеденный комплект Пикник, на 6 персон
Барный комплект Модерн, на 6 персон
Барный комплект Геометрия, на 4 персоны