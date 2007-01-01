Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Комплект Pario, черный металлик, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект Pario, черный металлик, ротанг
15 оценок
223 590
Товар в корзине. Перейти
Комплект Pario, черный металлик, ротанг - фото 1

Комплект Pario, черный металлик, ротанг

Артикул: CH-084-403
15 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыHPL
  • Количество мест4
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Pario, ирбис, ротанг
Фотография товара Комплект Pario, ирбис, ротанг от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект Tivio, доминикана, ротанг
Фотография товара Комплект Tivio, доминикана, ротанг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыHPL
  • Количество мест4
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 4 стула, коричневый, прямоугольная столешница, произведённого компанией ChiedoCover
57 790
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 4 стула, коричневый, прямоугольная столешница

55
Фотография товара Комплект мебели Принс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Принс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
128 290
Оптовая цена

Комплект мебели Принс, серый

35
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 латте, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Комплект «Street Cafe Mountain» 740 латте

49
Настоящее фото товара Комплект Ривьера 8, произведённого компанией ChiedoCover
175 590
Оптовая цена

Комплект Ривьера 8

13
Фотография товара Эспрессо–150 C обеденная группа плетеная, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо–150 C обеденная группа плетеная, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
290 190
Оптовая цена

Эспрессо–150 C обеденная группа плетеная, соломенный

9
Фотография товара Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
174 690
Оптовая цена

Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, бежевый

7
Фотография товара Обеденный комплект Julla XXL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект Julla XXL, произведённого компанией ChiedoCover
58 690
Оптовая цена

Обеденный комплект Julla XXL

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект Lina XL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Lina XL, произведённого компанией ChiedoCover
70 190
Оптовая цена

Комплект Lina XL

8
В наличии 50 шт.
Фотография товара Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL, произведённого компанией ChiedoCover
258 590
Оптовая цена

Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL

14
Фотография товара Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Комплект складной мебели Cell, стол + 2 стула

6
В наличии 263 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый

43
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09038
8 090 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800

49
Распродажа
Настоящее фото товара Скатерть синий лен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59040
5 890 ₽

Скатерть синий лен

39
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В пути 2 шт.
Фотография товара Чехол на табурет уплотненный, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Чехол на табурет уплотненный, темно-серый

42
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29038
3 690 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 900x600

34
Распродажа
Фотография товара Скатерть журавинка белая гладь, D335, в пол, 1 шов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть журавинка белая гладь, D335, в пол, 1 шов, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39030
9 090 ₽

Скатерть журавинка белая гладь, D335, в пол, 1 шов

5
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка для круглых столов, 1270мм

8
В пути 1 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая

44
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09040
5 090 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1200x600

30

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Распродажа
Фотография товара Комплект мебели Альме, коричневый, 2 стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Альме, коричневый, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
от26 89027
36 590 ₽Оптовая цена

Комплект мебели Альме, коричневый, 2 стула

44
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Комплект мебели Ленкойс, бежевый, 4 стула от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Ленкойс, бежевый, 4 стула, произведённого компанией ChiedoCover
65 4907
70 090 ₽Оптовая цена

Комплект мебели Ленкойс, бежевый, 4 стула

53
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Альме, brown, 2 скамейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Альме, brown, 2 скамейки, произведённого компанией ChiedoCover
120 790
Оптовая цена

Комплект мебели Альме, brown, 2 скамейки

48
Фотография товара ZORRO коричневый комплект мебели из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара ZORRO коричневый комплект мебели из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
111 790
Оптовая цена

ZORRO коричневый комплект мебели из искусственного ротанга

10
Настоящее фото товара Комплект мебели Simfo, произведённого компанией ChiedoCover
75 090
Оптовая цена

Комплект мебели Simfo

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели Afir от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Afir, произведённого компанией ChiedoCover
133 690
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Afir

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели Apos от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Apos, произведённого компанией ChiedoCover
89 290
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Apos

10
Фотография товара Комплект мебели Lilia с трехместным диваном от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Lilia с трехместным диваном, произведённого компанией ChiedoCover
47 990
Оптовая цена

Комплект мебели Lilia с трехместным диваном

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Обеденный комплект Lina DINING XL, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект Lina DINING XL, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
71 590
Оптовая цена

Обеденный комплект Lina DINING XL, светло-серый

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект Uno 1650, светло-серый, термоясень, произведённого компанией ChiedoCover
517 890

Комплект Uno 1650, светло-серый, термоясень

14

Товар в корзине

Комплект Pario, черный металлик, ротанг
Комплект Pario, черный металлик, ротанг
223 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, прямоугольная строчка, бежевый

43
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09038
8 090 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800

49
Распродажа
Настоящее фото товара Скатерть синий лен, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59040
5 890 ₽

Скатерть синий лен

39
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В пути 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности