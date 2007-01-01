Характеристики товара
Описание
Состав комплекта: стол (165*99*80) вес 29 кг, кресло (77*66*92) вес 13 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
