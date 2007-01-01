Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Комплект Uno 1650, светло-серый, термоясень, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект Uno 1650, светло-серый, термоясень
14 оценок
517 890
Товар в корзине. Перейти
Комплект Uno 1650, светло-серый, термоясень - фото 1

Комплект Uno 1650, светло-серый, термоясень

Артикул: CH-084-347
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект Rivo, млечный путь, ротанг
Фотография товара Комплект Rivo, млечный путь, ротанг от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект Rum, доминикана, ротанг
Фотография товара Комплект Rum, доминикана, ротанг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Состав комплекта: стол (165*99*80) вес 29 кг, кресло (77*66*92) вес 13 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Обеденный комплект Фоджи, на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от66 490
Оптовая цена

Обеденный комплект Фоджи, на 2 персоны

40
Настоящее фото товара Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от238 690
Оптовая цена

Обеденный комплект Сорренто 2, на 4 персоны

49
Фотография товара Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
155 290
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый

31
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Малый барный набор Шик, табак, произведённого компанией ChiedoCover
123 290
Оптовая цена

Малый барный набор Шик, табак

36
Фотография товара Обеденный комплект плетеной мебели из искусственного ротанга Kosma с подушками на стульях от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект плетеной мебели из искусственного ротанга Kosma с подушками на стульях, произведённого компанией ChiedoCover
90 390
Оптовая цена

Обеденный комплект плетеной мебели из искусственного ротанга Kosma с подушками на стульях

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект Lina DINING S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Lina DINING S, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Комплект Lina DINING S

13
В наличии 50 шт.
Фотография товара Комплект Lina DINING L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Lina DINING L, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Комплект Lina DINING L

10
В наличии 50 шт.
Фотография товара Комплект Lina DINING XL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Lina DINING XL, произведённого компанией ChiedoCover
71 590
Оптовая цена

Комплект Lina DINING XL

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект садовой мебели Alacrity, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Alacrity, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Комплект садовой мебели Alacrity, красный

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Комплект Rum, американский орех, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
314 290

Комплект Rum, американский орех, ротанг

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, синий

40
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 390 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600

31
New
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный

10
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В пути 2 шт.
Фотография товара Чехол 02, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, серый

40
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 2000x900

48
Распродажа
Фотография товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59042
6 090 ₽

Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва

10
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка для круглых столов, 1270мм

8
В пути 1 шт.
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, серый

36
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 2000x900, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69041
12 990 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 2000x900

49

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Фотография товара Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown, произведённого компанией ChiedoCover
94 390
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 6 стульев, brown

51
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Набор мебели Пикник складной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Набор мебели Пикник складной

32
Фотография товара Лаунж-зона Oliva от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Oliva, произведённого компанией ChiedoCover
95 790
Оптовая цена

Лаунж-зона Oliva

13
В наличии 63 шт.
Фотография товара Обеденный комплект Julla L, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект Julla L, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
40 090
Оптовая цена

Обеденный комплект Julla L, коричневый

9
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект кресел Lina LUX, коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект кресел Lina LUX, коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Комплект кресел Lina LUX, коричневые

7
В наличии 200 шт.
Фотография товара Комплект мебели Royal Family Lina LUX S, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Royal Family Lina LUX S, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
43 190
Оптовая цена

Комплект мебели Royal Family Lina LUX S, коричневый

8
В наличии 65 шт.
Фотография товара Комплект мебели Lina LUX М, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Lina LUX М, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
59 890
Оптовая цена

Комплект мебели Lina LUX М, коричневый

10
В наличии 150 шт.
Фотография товара Комплект мебели GRAND Lina XL, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели GRAND Lina XL, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 390
Оптовая цена

Комплект мебели GRAND Lina XL, светло-серый

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект садовой мебели Alacrity, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Alacrity, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Комплект садовой мебели Alacrity, серый

11
Настоящее фото товара Комплект Pario, ирбис, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
223 590

Комплект Pario, ирбис, ротанг

5

Товар в корзине

Комплект Uno 1650, светло-серый, термоясень
Комплект Uno 1650, светло-серый, термоясень
517 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, синий, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, синий

40
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49038
2 390 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 900x600

31
New
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Скатерть прямоугольная 2500*1400, габардин белоснежный

10
В наличии 3 шт.
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В пути 2 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности