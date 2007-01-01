Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Айриш» в натурально бежевом оттенке.
В комплекте:
- квадратный обеденный стол, размером - 900×900×750 мм.
- 4 классических пелетных кресла - 550×660×850 мм.
Каркас мебели выполнен из прочного и легкого алюминия, оплетенного вручную искусственным ротангом бежевого цвета, столешница – закаленное стекло.В комплект к стульям предусмотрены подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталкивающими пропитками.Изделия можно купить по отдельности. Набор есть также в других отетнках: соломенный, коричневый и графит.
Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600; 570×700×860 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес44 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки46 кг
- Изделия стопируютсяНет