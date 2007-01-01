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Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, бежевый - фото 1Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, бежевый - фото 2
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Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, бежевый

Артикул: CH-076-799
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Айриш» в натурально бежевом оттенке.

В комплекте:

- квадратный обеденный стол, размером - 900×900×750 мм.

- 4 классических пелетных кресла - 550×660×850 мм.

Каркас мебели выполнен из прочного и легкого алюминия, оплетенного вручную искусственным ротангом бежевого цвета, столешница – закаленное стекло.В комплект к стульям предусмотрены подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталкивающими пропитками.Изделия можно купить по отдельности. Набор есть также в других отетнках: соломенный, коричневый и графит.


Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600; 570×700×860 - 4 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес44 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки46 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, бежевый
Айриш обеденная группа плетеная на 4 персоны, бежевый
174 690
В корзине

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