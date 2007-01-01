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Комплект мебели Lilia с трехместным диваном - фото 1Комплект мебели Lilia с трехместным диваном - фото 2Комплект мебели Lilia с трехместным диваном - фото 3Комплект мебели Lilia с трехместным диваном - фото 4
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Комплект мебели Lilia с трехместным диваном

Артикул: CH-077-112
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест – 5 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1735 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота753 мм
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1150 мм
  • Высота упаковки790 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки39 кг
  • Объём упаковки0.56 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Комплект мебели Lilia с трехместным диваном
Комплект мебели Lilia с трехместным диваном
55 190
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