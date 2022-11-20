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Композиция Silver Miracle - фото 1

Композиция Silver Miracle

Артикул: CH-052-720
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Диаметр160 мм
  • Цветбелый, серебряный

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