Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Диаметр160 мм
- Цветбелый, серебряный
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