Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Высота900 мм
- Материалрезина
- Мощность220 Вт
- Цветбелый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 10 м
Гирлянда Лайт, белый провод, белый, с мерцанием, 10 м
Гирлянда Твинкл, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 10 м
Гирлянда Фликер, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Радианс, черный провод, белый, без мерцания, 10 м
Занавес Люминесценс, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1 м
Занавес Радианс, белый провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Светящийся LED цилиндр Tower H120 RGB Accum
Ёлка настольная Лунд, бежевый
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2771-PL Dante LED 90W
Ёлка Лиллеборг настольная
Светодиодная подвесная люстра V2915-PL Lama LED 174W
Настольная ёлка Лиллеборг
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2832-PL Arrow LED 280W
Елка настольная, настенная Мальмё
Светильник потолочный светодиодный V1100-CL Solo LED*46W
Фикса
Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Шиммер, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Глоу, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 50 м
Гирлянда Лайн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Гирлянда Фликер, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Занавес Каскад, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 2х1 м
Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м