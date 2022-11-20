Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Диаметр1600 мм
- Цветзеленый, золотой
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Ель Инесса
Ель Ирида
Ель Чаровница голубая Премиум
Ель Южная Премиум
Ель Красный Бархат пластик, 230
Ель Черный Кристалл стекло, 230
Ель Royal Grandeur стекло, 230
Композиция Gold Charm
Композиция Caramel In Hoarfrost
Ель Малахитовое Чудо пластик, 210
Ель Зимняя Сказка зелёная Премиум
Ель Белла Премиум
Ель Лесная Красавица голубая
Ель Лесная Красавица зелёная
Ель Лаурель
Ель Чаровница голубая Премиум
Ель Чаровница зелёная Премиум
Ель Зимняя Сказка зелёная Премиум
Ель Зимняя Сказка голубая Премиум
Ель Лесная Красавица голубая
Ель Красный Бархат стекло, 210
Ель Черный Кристалл стекло, 210
Ель Royal Grandeur стекло, 180
Ель Royal Grandeur стекло, 210
Ель Royal Grandeur стекло, 300
Ель Малахитовое Чудо пластик, 180
Ель Малахитовое Чудо стекло, 180