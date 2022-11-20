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Композиция Golden Perfection - фото 1

Композиция Golden Perfection

Артикул: CH-052-719
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Диаметр1600 мм
  • Цветзеленый, золотой

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